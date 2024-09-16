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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

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Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, toplam 410 gram uyuşturucu, 2 tabanca ve 22 mermi ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Kırklareli, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde operasyon düzenledi.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde, 410 gram uyuşturucu madde, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 22 adet mermi 24 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp, 1 adet hassas terazi ve 3 bin 750 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen O.S. ve O.C. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Lüleburgaz Operasyon Güvenlik Babaeski 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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