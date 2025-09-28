Haberler

Kırklareli'nde Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kırklareli'nden Pınarhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine Ataköy girişinde gece saat 00: 05 saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 39 AEN 705 plakalı Tesla marka otomobil ile 39 ADM 652 Honda marka otomobil kapa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Honda marka otomobilin motoru yerinden koparak yola savruldu. Kazada, her iki otomobilin sürücüsü ve yanlarındaki yolcular olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye de araçlarda otomobillerde çıkabilecek muhtemel bir yangına karşı hazır bekledi. İncelemelerin ve yolun temizlenmesinin karayolu tekrar ulaşıma açıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
