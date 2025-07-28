Kırklareli'nde Tarla Yangını Ormana Sıçradı, Hızla Kontrol Altına Alındı
Kırklareli'nin Çeşmeköy köyünde buğday tarlasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Kırklareli Valisi Uğur Turan olay yerine giderek bilgi aldı.
Kırklareli'nde tarlada çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çeşmeköy köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa