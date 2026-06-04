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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 8 bin 30 adet sentetik ecza ve 10 bin 885 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince şüphe üzerine bir aracın içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 8 bin 30 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 885 TL yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunan O.A., S.T. ve H.B. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 8 bin 30 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 885 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.A., S.T. ve H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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