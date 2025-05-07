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Kırklareli'nde 'Sazan Sarmalı' Operasyonu: 8 Gözaltı

Kırklareli'nde 'Sazan Sarmalı' Operasyonu: 8 Gözaltı
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Kırklareli'nde gerçekleştirilen 'Sazan Sarmalı' dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve toplamda 70 milyon lira tutarında banka hareketi olduğu tespit edildi.

Kırklareli'nde düzenlenen 'Sazan Sarmalı' dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte 'Sazan Sarmalı' yöntemiyle yapılan dolandırıcılık olaylarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde şüphelilerin adresleri tespit edildi. Şüphelilerin Adana'daki ikametlerine yapılan operasyonda 12 cep telefonu, 7 sim kart, 2 tablet ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin banka hesap hareketlerinin toplam tutarı 70 milyon 646 bin 466 lira olarak belirlendi.

Öte yandan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve aralarında Ü.K.'nin 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları' Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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