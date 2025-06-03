Kırklareli'nde Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kırklareli'nde Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kırklareli'nde Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Haber Videosu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde otomobil ile motosiklettin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kurtuluş Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 59 AJK 694 plakalı Erdem Kaya T. yönetimindeki motosiklet, 59 FA 881 plakalı Şerafettin Ü. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletli sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ CAN KORKMAZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
İzmir'deki grev 6. gününde! Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı

Başkan Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.