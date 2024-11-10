Kırklareli'nde Orman Yangını: 6 Hektar Zarar Gördü
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan orman yangınında 6 hektar alan zarar gördü. Yangına itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Kırklareli'nde çıkan orman yangınında 6 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Çavuşköyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 6 hektar alan zarar gördü. - KIRKLARELİ