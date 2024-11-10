Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Orman Yangını: 6 Hektar Zarar Gördü

Kırklareli'nde Orman Yangını: 6 Hektar Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan orman yangınında 6 hektar alan zarar gördü. Yangına itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kırklareli'nde çıkan orman yangınında 6 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Çavuşköyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 6 hektar alan zarar gördü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve sona erdi

 TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Öcalan' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır

Kurtulmuş'tan "Öcalan" çıkışı: Türkiye'yi rahatlatır

 Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması

En yakınındaki isim, özel görüntülerle tehdit etti
Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti

Cimbom sürprize izin vermedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri ve BJK-Başakşehir maçı nasıl izlenir? CANLI MAÇ İZLE! 10 Kasım FB-Sivasspor maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Sivasspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş-Başakşehir maçı ilk 11'ler açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Recep İvedik 7 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler? Olivier Ntcham kimdir, kaç yaşında ve nereli? Olivier Ntcham hangi takımlarda oynadı? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle 10 Kasım! ATV Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 8. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 10 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Galatasaray - Samsunspor maçından kareler! Galatasaray - Samsunspor maçından unutulmaz anlar…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.