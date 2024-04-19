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Kırklareli'nde Metro Turizm Otobüsü Devrildi: 11 Yaralı

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Kırklareli'nde Metro Turizm yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan çıkan otobüs, Kavaklı Beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana devrildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nde Metro Turizm yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan çıkan Metro Turizm'e ait Mercedes Marka X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü, Kavaklı Beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana devrildi.

Kazanın etkisiyle sürücünün de aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bulgaristan Kırklareli İstanbul İtfaiye Kavaklı Ulaşım Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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