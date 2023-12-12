Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde kış lastiği denetimleri sürüyor

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde kış lastiği kullanma zorunluluğu kontrol ediliyor.

Kırklareli'nde trafik ekiplerince kış lastiği denetimleri sürüyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 1 Aralık 2023 tarihinde başlayan kış lastiği kullanma zorunluluğuyla ilgili uygulamalar sürüyor.

Ekipler İçişleri Bakanlığı talimatına istinaden yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerinde lastiklerin kış lastiği olup olmadığını, diş derinlikleri titizlikle kontrol edilerek, ışık donanımı, arka yan koruma çerçevesi ve arka işaret levhası ile reflektörleri kontrol etti.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde olumsuz durma rastlanmadığı ve uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Aralık Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title