Lüleburgaz'da hafif ticari araç bariyerlerin üzerine çıktı

Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç köprü girişinde çukura girerek bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada sürücünün sağlık durumu iyi, inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, köprü girişinde çukura girerek bariyerlerin üzerine çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 15.30 sıralarında Büyükkarıştıran beldesi ile sanayi bölgesi arasında bir ilaç fabrikası yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç çukura girerek, köprü girişinde bariyerlerin üzerine çıktı. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
