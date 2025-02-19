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Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi Kapsamında Eğitim Verildi

Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi Kapsamında Eğitim Verildi
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Kırklareli Babaeski ilçesinde düzenlenen eğitim konferansında, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında uyuşturucu bağımlılığı ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi. Anne desteklerinin öneminin vurgulandığı konferansa yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında eğitim konferansı verildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Büro Amirliği tarafından, Cumhuriyet İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen konferansa, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, ilçede görev yapan kurum müdürleri, personel, muhtar ve diğer vatandaşlar katıldı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde verilen eğitimde, katılımcılara bağımlılık türleri ve uyuşturucu ile mücadelenin nasıl yapılabileceği konularında geniş sunum yapıldı. Katılımcılar, uyuşturucuyla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirilirken, projeyle toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Konferansta, annelerin uyuşturucuyla mücadelede oynadığı kritik rol vurgulanarak, bağımlılıkla mücadelede aile desteğinin önemi üzerinde duruldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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