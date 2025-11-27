Haberler

Boşandığı eşinin evini benzin döküp yaktı! Bir kişi hayatını kaybetti

Boşandığı eşinin evini benzin döküp yaktı! Bir kişi hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kadın, boşandığı eşi ve beraber yaşadığı kadının bulunduğu evi uyudukları sırada benzin dökerek ateşe verdi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kadın, boşandığı eşi ve birlikte yaşadığı kadının bulundukları evi uyudukları sırada benzin dökerek ateşe verdi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kırklareli'nde kan donduran bir olay yaşandı. Olay, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil Beldesinde meydana geldi.

BOŞANDIĞI EŞİNİN EVİNİ YAKTI

İddiaya göre, B.D., boşandığı eşi C.S. ile birlikte yaşadığı öne sürülen Ç.Ç. adlı kadının bulunduğu eve geldi. B.D. (40), C.S. (46) ve Ç.Ç. (41) uyuduğu sırada benzin dökerek evi ateşe verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Evden yükselen alevleri ve çığlıkları duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, alevlerin arasında kalan C.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ağır yaralan Ç.Ç. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Dehşet verici olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.S.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

