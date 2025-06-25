Kırklareli'nde Ceviz Bahçesi ve Ormanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Ceviz Bahçesi ve Ormanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Üsküp beldesi ile Beypınar köyü arasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve 70 dönüm ceviz bahçesi ile 20 dönüm orman alanı zarar gördü.

Kırklareli'nde ceviz bahçesi ve orman alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkeze bağlı Üsküp beldesi ile Beypınar köyü arasında bir ceviz bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, çevre ilçe ve beldelerden itfaiye, İl Özel İdare ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 70 dönüm ceviz bahçesi ve 20 dönüm orman alanı zarar gördü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir

Ateşkesin ardından Çin'e seslendi: Artık devam edebilirsiniz
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.