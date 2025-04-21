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Kırklareli'nde Cayrokopter ile Havadan Trafik Denetimi

Kırklareli'nde Cayrokopter ile Havadan Trafik Denetimi
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri, E-80 otoyolunda trafik kazalarını önlemek için Cayrokopter ile denetim yaptı. Sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, cep telefonuyla konuşma ve hız aşımı gibi kurallara uyumu havadan kontrol edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından Cayrokopter ile otoyolda trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Otoyol Jandarma Timleri, trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek hedefiyle; Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki E-80 otoyolunda Cayrokopter ile havadan trafik denetimi yaptı.

Trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için yapılan uygulamada, sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaları, hız limitini aşma başta olmak üzere trafikte risk teşkil edebilecek durumlar havadan kontrol edildi.

E-80 Avrupa (O-3) yolunda gerçekleştirilen havadan denetimde sakıncalı görülen durumlar yol üzerinde bulunan kontrol noktalarındaki ekiplere anlık bildirildi. Denetimde, yol boyunca trafik akışı havadan takip edildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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