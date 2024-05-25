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Kırklareli'nde 6 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 6 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince 6 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Ekipler sabah karşı 1 kamyonet ve 3 araç durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 aracın şöförü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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