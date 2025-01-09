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Kırklareli'nde 154 Suçlu Yakalandı

Kırklareli'nde 154 Suçlu Yakalandı
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Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 154 şüpheli yakalandı. 66 hükümlü ise cezaevine teslim edildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 154 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 154 şüpheliyi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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