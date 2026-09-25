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Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 8'e ulaştı

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Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 8'e ulaştı
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Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda kargo ve 'drop' yöntemiyle ticaret yapan şebekeye yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 8'e ulaştı. Operasyonlarda uyuşturucu ve uyuşturucu içerikli ürünler ele geçirildi; sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si serbest kaldı.

Kırklareli merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonunda, mesajlaşma uygulamaları üzerinden kargo ve "drop" yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik çalışmalarda 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda kilogramlarca uyuşturucu madde ile uyuşturucu içerikli ürünler ele geçirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, mesajlaşma uygulamaları üzerinden kargo ve "drop" yöntemi kullanarak kripto para karşılığında uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebeke takibe alındı. Çalışmalar kapsamında 5 ilde gerçekleştirilen 6 kargo yakalamasının ardından 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 kilo 300 gram kokain, 7 kilo 350 gram likit esrar, 8 kilo 450 gram skunk, 515 gram reçine esrar, 590 gram toz esrar, 121 adet ecstasy, 55 adet sentetik ecza, 130 adet esrarlı jelibon, 81 gram esrarlı çikolata ve 21 adet LSD ele geçirildi. Aramalarda ayrıca likit esrar kullanımına yönelik olduğu belirtilen 394 elektronik sigara, 1 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 5 öğütücü, 3D yazıcı, vakum ve barkod makineleri ile çok sayıda paketleme malzemesine el konuldu.

Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı. Daha önce gerçekleştirilen ara yakalamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 8'e ulaştığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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