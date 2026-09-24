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Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheliye işlem başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheliye işlem başlatıldığını açıkladı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL hareketlilik tespit edildi; jandarma ve MASAK koordinesindeki operasyonlarda bahis oynattıkları belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Kırklareli merkezli İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir, Rize ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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