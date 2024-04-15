Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal Vali Ekici'ye veda ziyaretinde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye veda ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü iken, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmesi sebebiyle görevinden ayrılan Osman Ünal, Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye veda ziyaretinde bulundu. Vali Ekici, Osman Ünal'ı makamında kabul ederek Lüleburgaz ilçesinde huzur ve güvenliğine yönelik yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Birol Ekici Lüleburgaz Kırklareli 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title