Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal Vali Ekici'ye veda ziyaretinde bulundu

Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye veda ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü iken, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmesi sebebiyle görevinden ayrılan Osman Ünal, Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye veda ziyaretinde bulundu. Vali Ekici, Osman Ünal'ı makamında kabul ederek Lüleburgaz ilçesinde huzur ve güvenliğine yönelik yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - KIRKLARELİ