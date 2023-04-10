Kırklareli Jandarması 3 ayda 37 olaya müdahale etti

JASAT ekipleri toplam 37 olaya müdahale ederken, 77 şüpheliyi de yakaladı. 7 aranan şüpheli de yakalandı.

Kırklareli'de Jandarma Dedektifleri ( Jasat ) tarafından 3 ayda 37 olaya müdahale edilirken, 77 şüpheli de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri 3 ayda toplam 37 olaya müdahale ederken, 77 şüpheliyi de yakaladı.

Ayrıca, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan, "nitelikli yağma" suçundan aranan ve toplamda 16 ayrı suçtan suç kaydı bulunan 2 kişi, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan ve toplamda 8 ayrı suçtan suç kaydı bulunan 1 kişi, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranan ve toplamda 28 ayrı suçtan suç kaydı bulunan 3 kişi, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve toplamda 12 ayrı suçtan suç kaydı bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ