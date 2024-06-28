Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Demirköy'de Selde Yıkılan İşletmede Keşif Çalışması Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen selde yıkılan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmede keşif çalışması yapıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen selde yıkılan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmede keşif çalışması yapıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetti.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada keşif kararı alınmıştı. Karar üzerine bu gün İstanbul Teknik Üniversitesi'den Kırklareli'ne giden heyet bölgede inceleme yaptı. İncelemeye mahkeme heyeti, bilirkişi heyeti sanık Bülent B., müştekiler ve avukatlar katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede yaklaşık 4 saat boyunca keşif çalışması yapıldı.

Yapılan keşfin ardından Mihriban Bağışlar'ın annesi Safiye Yaşa açıklamada bulundu. Yaşa, sanık Bülent B'nin evinin selde zarar gördüğü gibi gösterilmeye çalıştığını ifade ederek itiraz ettiklerini söyledi. Yaşa, temeli olmayan evlerin olduğunu belirterek, dere yatağına kurulduğunu ifade etti. Yağış sebebiyle bölgede bulunan bentlerden suyun çok geldiğini öne sürüldüğünü aktaran Yaşa, oradaki bendin 400 ton suyun tutamayacak kapasitede olmadığını herkesin gördüğünü anlattı. Yaşa, devamında sanık Bülent B'nin taksirle değil muhtemel kasıt ile yargılanması için mücadele edeceklerini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Demirköy Doğal Afetler Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title