Kırklareli'de yasa dışı karaca avına ağır ceza

Kırklareli'de yasa dışı karaca avladığı belirlenen bir kişiye 50 bin 943 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Kırklareli merkeze bağlı Çağlayık köyü kırsalında meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan önleyici devriye sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, avlanması yasak olan bir karacanın vurularak taşındığı tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda karacayı avladığı belirlenen Y.E.S. hakkında mevzuat kapsamında 50 bin 943 lira idari para cezası uygulandı.

Yasa dışı avcılıkla ilgili denetimlerin kırsal alanlarda aralıksız sürdürüleceği belirtildi.