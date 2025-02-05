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Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo skunk ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli mahkemece tutuklandı.

Kırklareli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 2 kilo 142 gram skunk, 4,08 gram kokain, 127 adet sentetik ecza, hazırlanmış bonzai ve suçtan kullanılan para ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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