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Kırklareli'nde Kaza: Otomobil Bariyerlere Çarptı, Can Kaybı Yok

Kırklareli'nde Kaza: Otomobil Bariyerlere Çarptı, Can Kaybı Yok
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Hazinedar köyü mevkiinde gece saatlerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Hazinedar köyü mevkiinde gece saatlerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde otoyolda seyir halinde olan 34 PRF 120 plakalı otomobil, Hazinedar köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, araç adeta hurdaya döndü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alınırken, otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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