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Kırklareli Babaeski'de jandarma okul servislerini denetledi, sürücüleri uyardı

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Kırklareli Babaeski'de jandarma okul servislerini denetledi, sürücüleri uyardı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul servislerini denetledi. Sürücüler olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı, öğrencilere güvenlik kuralları anlatıldı; denetimlerin eğitim yılı boyunca süreceği belirtildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma trafik ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerini kontrol etti. Denetimlerde, servis araçlarının trafik mevzuatına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliğini ilgilendiren hususlar incelendi. Denetimler sırasında sürücülere, yağış ve sis gibi olumsuz hava şartlarında hızlarını düşürmeleri, trafik kurallarına uymaları ve daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öğrencilere ise emniyet kemeri kullanmanın önemi, servis araçlarına binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile yolculuk boyunca uyulması gereken güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekiplerinin, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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