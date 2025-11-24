Kırklar Dağı Mescidi Yangında Kül Oldu

Trabzon-Bayburt sınırında, 3 bin 100 rakımda bulunan Kırklar Dağı Mescidi, bu akşam çıkan yangında kül oldu.

Alınan bilgiye göre, yörede manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı Mescidi'nde bu akşam bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında büyük bölümü ahşap alan tarihi mescid alevlere teslim olurken, yangına rüzgar nedeniyle müdahale edilemedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yüzyıllardır yöre halkı tarafından manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı, yörede "Kırkların buluşma yeri" inancıyla anılıyordu.

Son yıllarda birçok kişi için uğrak bir nokta haline gelen Kırklar Dağı, hem inanç turizmi hem de doğa turizmi açısından öne çıkıyordu. Bölge, zorlu parkurlarıyla yerli ve yabancı dağcıların rotasında da yeralıyordu. - TRABZON