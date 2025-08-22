Kırkağaç'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Kırkağaç'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Alifakı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 77 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Şahinkaya hayatını kaybetti. Kaza, karşı yönden gelen bir araçla kafa kafaya çarpışma sonucu gerçekleşti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şahinkaya'nın (77) kullandığı 45 PA 1448 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen N.Z. (61) idaresindeki 45 AES 328 plakalı palelvan araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Şahinkaya ağır yaralandı. Ambulansla Akhisar'daki hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturacak

6. kez nikah masasına oturuyor! Evleneceği isim de tarih de belli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.