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Kırım'da Rus Donanması Komutanı Suikaste Kurban Gitti

Kırım'da Rus Donanması Komutanı Suikaste Kurban Gitti
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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da, Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı komutanı Valery Trankovsky, aracına düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky, aracına düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Suikastın Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kırım'a bağlı Sivastopol kentinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir askerin içinde bulunduğu aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu öldürüldüğü bildirildi. Olayın ardından "terör saldırısı" soruşturması başlatıldığı aktarıldı.

Ukrayna'ya füze saldırılarının emrini veren komutan

Ukrayna medyası, saldırıda Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky'nin öldürüldüğünü, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Suikasta uğrayan Trankovsky'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında Karadeniz Filosu'na füzeleri ateşleme emri veren komutan olduğu, yerleşim yerlerine yönelik füze saldırılarının emrini veren komutan olarak "savaş suçlusu" olarak görüldüğü de kaydedildi. - SİVASTOPOL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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