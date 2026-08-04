Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü, 4 yaralı

Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nda bir Rus askerin önce birlik arkadaşlarına, ardından sivillere ateş açması sonucu biri asker 4 kişi hayatını kaybetti, biri asker 4 kişi de yaralandı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda silahlı saldırı meydana geldi. Bir Rus askerin önce birlik arkadaşlarına daha sonra da sivillere ateş açtığı bildirildi. Saldırıda bir asker ve 3 sivil hayatını kaybetti. Olayda biri asker 4 kişi de yaraladı.

Rusya tarafından atanan Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, saldırganın yakalandığını açıkladı. Razvojayev, "Olayın nedenleri belirleniyor" diyerek halktan sakin kalmalarını ve doğrulanmamış bilgileri yaymamalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı