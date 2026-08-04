Haberler

Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın Kırım bölgesinde bir Rus asker, önce birlik arkadaşlarına ardından sivillere ateş açtı. Saldırıda biri asker 4 kişi öldü, biri asker 4 kişi yaralandı. Saldırgan yakalandı, olayın nedeni araştırılıyor.

Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nda bir Rus askerin önce birlik arkadaşlarına, ardından sivillere ateş açması sonucu biri asker 4 kişi hayatını kaybetti, biri asker 4 kişi de yaralandı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda silahlı saldırı meydana geldi. Bir Rus askerin önce birlik arkadaşlarına daha sonra da sivillere ateş açtığı bildirildi. Saldırıda bir asker ve 3 sivil hayatını kaybetti. Olayda biri asker 4 kişi de yaraladı.

Rusya tarafından atanan Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, saldırganın yakalandığını açıkladı. Razvojayev, "Olayın nedenleri belirleniyor" diyerek halktan sakin kalmalarını ve doğrulanmamış bilgileri yaymamalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar

Eski halinden eser yok: Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzecek karar
34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti

Anıtkabir ziyaretleri gündem oldu! Fotoğraftaki detay duygulandırdı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Özgür Özel rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış

Özel net rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış
Benfica'nın Pavlidis için istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe rekor kırabilir

Benfica'nın istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe rekor kırabilir
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor