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Kırıkkale polisi 15 günde 457 şüpheliye işlem yaptı, 268 aracı trafikten men etti

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce 1-15 Kasım'da yürütülen asayiş, narkotik ve siber suç çalışmalarında 457 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 268 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele çalışmalarında 457 şüpheli hakkında işlem yapılırken, trafik denetimlerinde ise 268 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-15 Kasım tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı. Asayiş olaylarına karıştıkları belirlenen 324, narkotik suçlarıyla bağlantılı 23 ve sosyal medyada suça yönelik paylaşım yaptığı tespit edilen 110 kişi olmak üzere toplam 457 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 10 bin 121 kişi ve bin 691 araç sorgulandı. Trafik ekiplerince 4 bin 17 ticari araç ile 2 bin 450 yük taşıyan araç kontrol edildi. Çevreye rahatsızlık verenlerin de aralarında bulunduğu toplam 268 araç trafikten men edildi.

Operasyon ve denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 39 fişek, 919 adet sentetik uyuşturucu, 146,98 gram metamfetamin, 3,35 gram sentetik kannabinoid, 82,05 gram esrar ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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