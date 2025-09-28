Haberler

Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale-Kayseri D765 karayolu üzerindeki Keskin Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kırıkkale'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri D765 karayolu üzerindeki Keskin Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.A. idaresindeki 71 AR 432 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan A.S. yönetimindeki 71 ADL 755 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise, H.Ö.'nün kullandığı 71 ADV 371 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı

9 kişiyle maçı kazandım derken 90+1'de gelen golle yıkıldılar
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.