Kırıkkale'de uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında uyuşturucu madde, 17 tabanca, 30 şarjör, 15 tabanca parçası ve 602 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen O.S., S.N.G. ve M.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 59 adet sentetik uyuşturucu ve 10,01 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.S. ve M.Ö. tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince de 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. M.Y., H.A. ve B.Y. isimli şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 17 tabanca, 30 şarjör, 15 tabanca parçası ve farklı çaplarda 602 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

