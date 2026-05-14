Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 553 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda, O.Ü. ve Ö.B.A. isimli şüphelilerden 553 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE