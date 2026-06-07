Haberler

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 493 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 493 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerince A.D. isimli şüphelinin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 493 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 203 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi

5 yıllık takip dev vurgunu ortaya çıkardı: Rakam öyle böyle değil
Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı

Gümrük ekiplerinin dikkati yakalattı: Bebek bezinden servet fışkırdı
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten saldırı sonrası Trump'tan ilk sözler
İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu

Demir Kubbe delik deşik! İran kritik hava üssünü vurdu
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çalıyor! İran füzeleri peş peşe fırlattı
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı