Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KIRIKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Eylül arasında narkotik suçlara ilişkin, kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 212 ecstasy, 206 sentetik hap, 6,23 gram metamfetamin, 5,97 gram sentetik kannabionid, 2,78 gram esrar, 2 gram skunk, 1 kök kenevir ve 0,98 gram kokain ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı. Kullanıcı olduğu belirlenen 11 kişi ise denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.