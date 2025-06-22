Kırıkkale'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde römorkunda buğday yüklü traktörün takla attığı kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Kaza, Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nin Halitli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.K. yönetimindeki 71 AE 4279 plakalı Massey marka traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarım arazisine devrildi. Kazada, sürücü Z.K. (60) ile eşi D.Z. (52) ağır yaralandı. Traktörde maddi hasar meydana gelirken, römorkta yüklü buğdaylar çevreye saçıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Z.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi D.Z.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE