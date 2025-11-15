Haberler

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu devrilen araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili sürücü açıklamalarda bulundu.

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobil, arkadan başka bir otomobilin çarpmasıyla bariyerleri aşarak şarampole devrildi. İki ayrı aileden toplam 7 kişinin yaralandığı kazayla ilgili konuşan sürücü, arkadan gelen aracın çarpmasıyla bir anda savrulduğunu söyledi.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana geldi. H.D. idaresindeki 66 ACM 737 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İ.G. yönetimindeki 06 FP 3509 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.D.'nin kullandığı otomobil bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada sürücü H.D., yolcular Ö.E.D. ve R.F.D. ile diğer araçtaki Y.G., S.G., B.G. ve N.G. yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazada yara almadan kurtulan sürücü İsmail Güleroğlu, "Sağ şeritten ilerliyordum. Kilometrem 80-90'ı geçmemişti. Arkadan nasıl vurduysa bir anda savurdu. Yaralıları da ben çıkarttım, ne olduğunu anlayamadım" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merak beklediği tarihi duyurdu
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.