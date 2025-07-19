Kırıkkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 IKarayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 71 DK 019 plakalı Fiat marka otomobil ile M.E. yönetimindeki 66 EG 892 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda yolcu olarak bulunan Z.E., Ö.E., Ö.E., M.G. ve A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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