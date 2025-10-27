Haberler

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin orta refüje çarpıp takla atması sonucu biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarparak takla attığı kazada biri ağır, iki kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. (37) yönetimindeki 03 ZC 445 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü ile yanında bulunan M.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
