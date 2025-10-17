Haberler

Kırıkkale'de Trafik Denetimleri: 175 Araç Trafikten Men Edildi

Güncelleme:
Kırıkkale'de 10-16 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan trafik uygulamalarında 7 bin 692 araç denetlendi. İhlaller nedeniyle toplam 175 araç trafikten men edildi. Emniyet, güvenli trafik için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kırıkkale'de son bir haftada yapılan trafik uygulamalarında 7 bin 692 araç denetlenirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 175 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale'de 10-16 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 7 bin 692 araç, 2 bin 482 ticari araç ve bin 623 yük taşıyan araç denetlendi. Yapılan kontrollerde çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilenlerin de aralarında bulunduğu toplam 175 araç trafikten men edildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
