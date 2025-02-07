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Kırıkkale'de Ticari Taksi Alevlere Teslim Oldu

Kırıkkale'de Ticari Taksi Alevlere Teslim Oldu
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan ticari taksi kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan ticareti taksi kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kırıkkale'nin Delice ilçesi Çerikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (45) idaresindeki ticari taksinin torpido kısmında, seyir halindeyken yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Araç trafiğine kapatılan yol, soğutma çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hurdaya dönen araç çekiciyle otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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