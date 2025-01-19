Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı

Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı
İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı

Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler İsrail'de!
İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı

'Generaller Planı'nın fikir babasıydı! "Savaşı Hamas kazandı"
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Kırıkkale'de Ters Yönde İlerleyen Otomobil Trafikte Korku Yarattı

Kırıkkale'de Ters Yönde İlerleyen Otomobil Trafikte Korku Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale-Kayseri kara yolunda gece yarısı ters yönde giden ve uzun farları açık olan otomobil, diğer sürücüler için büyük bir tehlike oluşturdu. Olay, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, sürücünün tespiti için inceleme başlattı.

Kırıkkale'de uzun farları açık şekilde ters yönde ilerleyen otomobil, trafikte korku dolu anlar yaşattı.

Kırıkkale- Kayseri kara yolunda gece yarısı ters yönde ilerleyen otomobil, hem trafik kurallarını ihlal etti hem de uzun farları açık şekilde diğer sürücüler için büyük bir risk oluşturdu. Trafikteki sürücüler, can güvenliklerini sağlayabilmek için ani manevralar yapmak zorunda kaldı. Olay anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hem ters yönde hem de uzun farları açık şekilde ilerlediği ve diğer sürücülerin görüşünü ciddi şekilde kısıtladığı görüldü. Trafik güvenliğini hiçe sayan otomobil sürücüsünün tespiti için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
img

Kanarya, Adana'da gol olup yağdı
img

Ezeli rakibe gidiyor!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi

ABD'de TikTok yasağı tartışmalarında son sözü Trump söyledi
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Kanarya, Adana'da gol olup yağdı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.