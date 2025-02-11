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Kırıkkale'de Sobadan Çıkan Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 66 yaşındaki Kamile Öztürk hayatını kaybetti. Yangının sobadan çıktığı iddia ediliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir evde sobandan çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Yangın, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyündeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oturma odasında bulunan kömür sobasından kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çatıya sıçrayan alevler, evin büyük bir bölümünü kapladı. Astım hastası olduğu öğrenilen Kamile Öztürk (66), yangın sırasında bulunduğu odadan çıkamadı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alındı. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, 2 çocuk annesi kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından 66 yaşındaki kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kadının yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan işlemlerin ardından itfaiye ekipleri, evin çatısında bir süre daha soğutma çalışması yaptı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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