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Kırıkkale'de Şizofren Hastası Eniştesini Öldürdü, Annesini Yaraladı

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Kırıkkale'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen C.T., tartıştığı eniştesi Mehmet Topak'ı bıçaklayarak öldürdü, annesi Döndü T.'yi ise ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Kırıkkale'de şizofren hastası dehşet saçtı: Eniştesini öldürdü, annesini ağır yaraladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı.

Olay, Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşanan olayda şizofreni hastası C.T. (36), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Döndü T. ve eniştesi Mehmet Topak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.T., mutfaktan aldığı bıçakla eniştesi Mehmet Topak'ı boğazından ve sırtından bıçakladı. Ardından annesini karnından ve kafasından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, emekli uzman erbaş olduğu öğrenilen Mehmet Topak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Döndü T. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasından ve karnından bıçaklanan kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olayın ardından eniştesine ait araçla kaçan şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Topak'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'de Şizofren Hastası Eniştesini Öldürdü, Annesini Yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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