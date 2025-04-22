Kırıkkale'de Sentetik Ecza Hap Operasyonu: 1665 Adet Ele Geçirildi
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 1665 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 665 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Karakeçili ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu. Sürücü M.S. (40) ve yolcu T.Y. (27) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada toplam bin 665 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa