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Kırıkkale'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. 'Basit yaralama' suçundan 5 yıl cezası bulunan M.A. polis ekiplerince, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 3 ay 22 gün cezası bulunan F.M. ise jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, "basit yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan M.A., polis ekiplerince yakalandı.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan F.M. (52) yakalandı. İki hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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