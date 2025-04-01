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Kırıkkale'de Parkta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Kırıkkale'de bir parkta çıkan tartışma sonucunda bir kişi bıçakla öldürüldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Kırıkkale'de çocukları korumak için yaşanan tartışmaya müdahale eden bir kişi, ilerleyen saatlerde çıkan kavgada bıçakla 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Mart pazar günü E.C.A. isimli şahsın, F.D. isimli şahsın tartıştığı 2 çocuğu korumak için olaya müdahale etti. O sırada polis ve bekçi tarafları ayırarak işlem başlattı. Ancak tansiyon 31 Mart gece saat 00.45'te tekrar yükseldi. E.C.A., arkadaşları İ.M., O.B., S.Ö., S.G. ve A.B. ile birlikte telefonda iletişim kurduğu F.D., Y.A., H.S. ve B.S. ile Yeni Mahalle Öğretmen Rıza Elitok Parkı'nda buluştu.

Parkta yeniden başlayan tartışmada, E.C.A.'nın arkadaşlarından 1'i pompalı tüfekle havaya 3 el ateş etti. Çıkan arbedede E.C.A., elindeki bıçakla Y.A., H.S., F.D. ve B.S.'yi yaraladı. Karın ve bel bölgesinden ağır yaralanan 29 yaşındaki Yusuf Akbay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından E.C.A. ile birlikte kaçan 5 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen cinayet zanlısı E.C.A. sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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