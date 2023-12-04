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Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi, bir kişi yaralandı

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.T. idaresindeki 06 EY 1645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karakeçili Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karakeçili Kırıkkale Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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