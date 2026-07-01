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Kırıkkale'de tır devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'de tır devrildi: 1 yaralı
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Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde orman emvali yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de orman emvali yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Hacılar beldesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (33) idaresindeki 63 AKZ 173 plakalı Scania marka çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Dorsesinde orman emvali yüklü olan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından devrilen tır yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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