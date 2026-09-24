Kırıkkale'de operasyonda kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.

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Kırıkkale'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 ayrı dosyada toplam 5 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.A. yakalandı.

Ekipler ayrıca, "çocuğun soy bağını değiştirmek" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.Ç. ile "basit yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S.'yi de yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı